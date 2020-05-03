حكومة تايوان تتجه للسماح بحضور الجماهير مباريات دوري البيسبول

تستعد الحكومة التايوانية للسماح بحضور ما يصل إلى 250 مشجعا خلال مباريات دوري البيسبول الاحترافي ، في ظل اتجاه البلاد نحو تخفيف الإجراءات الاحترازية مع تباطؤ معدل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترفع تايوان القيود عن التجمعات الجماهيرية ومن بينها الأحداث الرياضية والفنية والأنشطة الثقافية والمطاعم ، بحسب ما ذكره مركز القيادة المركزية لمكافحة الوباء اليوم الأحد.

ووفقا للبيان فإن المقترح الأولي لمجلس إدارة دوري البيسبول ، ألا يتجاوز عدد الحضور خلال المباريات التي تقام في ملاعب مفتوحة حاجز الـ500 شخص ما بين لاعبين وحكام وأجهزة فنية وجماهير.

وقال تشين تسونج ين وزير الداخلية التايواني ومفوض مركز القيادة المركزية لمكافحة كورونا في مؤتمر صحفي اليوم تقييمنا أنه من الممكن حضور 250 مشجعا".

وفي سبيل احتواء فيروس كورونا هناك تعليمات صدرت بابتعاد المواطنين عن بعضهم البعض بمسافة متر واحد على الأقل في الأماكن المفتوحة وإلغاء كل التجمعات التي يزيد عدد الحضور فيها على 500 شخص.

وانطلق دوري البيسبول التايواني في 11 ابريل الماضي بدون جمهور ليكون هو دوري البيسبول الوحيد حول العالم الذي استمرت فعالياته رغم أزمة كورونا.

وتبث مباريات دوري البيسبول التايواني بلغتي ماندارين والإنجليزية على الصعيدين المحلي والدولي.

وشهدت تايوان 432 حالة إصابة بفيروس كورونا تعافت منها 332 حالة وتوفى ستة أشخاص، لكن تايوان لم تسجل أي حالة إصابة جديدة في أخر 21 يوما.