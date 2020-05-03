ائتلاف «الوطنية» العراقي يقرر عدم التصويت لحكومة الكاظمي

أعلن ائتلاف "الوطنية" في البرلمان العراقي بزعامة إياد علاوي، اليوم الأحد، مقاطعة جلسة البرلمان المرتقبة وعدم منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال ائتلاف الوطنية، في بيان صحفي: "لطالما أكد ائتلاف الوطنية على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية ولقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة".

وأضاف: "إلا أننا مع الأسف لم نلمس أية بوادر إيجابية بالإضافة إلى أن آلية اختيار الوزراء كانت مبهمةً وغير معلومة فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة".

ووفق البيان، "من هذا المنطلق نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي في النصف الثاني من الأسبوع الجاري جلسة لمنح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي في إطار المهلة الدستورية البالغة 30 يوما والتي ستنتهي في التاسع من الشهر الجاري.

وكان ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أعلن في وقت سابق اليوم عدم المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المؤمل منحها الثقة الأسبوع الجاري.

وقال ائتلاف دولة القانون، في بيان صحفي اليوم، إنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، لافتا إلى تركه الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد أنه تم "بذل جهود كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية، وخلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".

وأضاف أن "مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهودا إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي ومع شديد الآسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".