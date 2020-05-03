أكثر من 84% من المصابين الجدد بكورونا في موسكو تقل أعمارهم عن 65 عاما

أعلنت اللجنة المكلفة برصد ومراقبة الوضع الوبائي في العاصمة الروسية، أن أكثر من 84% من المصابين الجدد بفيروس كورونا في موسكو تقل أعمارهم عن 65 عاما، وأن 9.3% من المصابين هم من الأطفال.

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي"، أنه تم تسجيل 5948 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية في موسكو وحدها، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة في العاصمة إلى 68 ألفا و606 حالات.

وأضاف البيان أن 39.2% من الإصابات، التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، تعود لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، و36% لمن تتراوح أعمارهم بين 46 و65 عاما، و10% للذين أعمارهم بين 66 و79 عاما، و5.5% لمن أعمارهم أكثر من 80 عاما، و9.3% في صفوف الأطفال.

وأشار البيان إلى شفاء 1626 شخصا في مختلف أنحاء روسيا خلال اليوم الماضي، ليبلغ عدد المتعافين، الذين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، 16 ألفا و939 شخصا.

يُذكر أن روسيا سجلت أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، حيث بلغت هذه الإصابات 10 آلاف و633 حالة، منها 5948 في العاصمة موسكو.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي في عموم روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 134 ألفا و687 شخصا، كما تم تسجيل 1280 حالة وفاة حتى الآن.