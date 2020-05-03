سعد الدين الهلالي يوضح حكم المذاهب في الصلاة خلف الإمام من المنزل

علق الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على قرار الأوقاف بإذاعة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، مؤكدا أن القرار سياسي ومتوافق مع رغبة الدولة.

أضاف خلال مداخلة عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، أن المسألة القديمة جدا، والأئمة تكلموا عنها منذ القدم، بأن الإمام هل يبعد عن المأموم بمسافة، مؤكدا أن ما يطرحه أقوال الأئمة والفقهاء وليس رأيًا شخصيًا، وأن الفقهاء حددوا حكم مسائل مثل إذا ما قطع بين الإمام والمأموم شارع أو نهر أو مسافة طويلة هل تصح الصلاة أم لا.

وأشار إلى أن الإفتاء والأزهر اختاروا قولا واحدا فقط من بين آراء المذاهب في هذه المسألة - بعدم جوارز الصلاة خلف الإمام من التلفزيون أو المذياع من المنزل - ففي المذهب الحنفي لا يجوز الصلاة لو انقطعت على بعد صفين فقط ولا تجوز الصلاة على هذه النحو، أما الشافعية أن المسافة إذا كانت بين الإمام والمأموم 300 ذراع المسافة تنقطع".

أضاف: "لو أن آخر مأموم رأى آخر مأموم خلف الإمام فالجماعة متصلة وفق مذهب الحنابلة، أما المذهب المالكي فرأى أن العبرة بسماع التكبير وليس برؤية المأموم وليس بمسافة محددة، وفق الحديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا"، ما يعني إجازة المالكية للصلاة من النزل خلف الإمام في المذياع وهو رأي رائع.

وكانت وزارة الأوقاف قررت إذاعة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص بدءا من غدًا الأحد، على أن يؤدي الصلاة إمام المسجد وثلاثة مصلين فقط.