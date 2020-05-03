مبادرة باكستانية تستغل إغلاق كورونا لزراعة الأشجار

بعد تفشى جائحة فيروس كورونا فى بلدان العالم، وما تسببت فيه من قرارات العزل والإغلاق، وبالتالى فقدان الكثير من الأفراد لوظائفهم، فإن الحكومة الباكستانية تقدم للعمال العاطلين فرصة لكسب المال عن طريق زراعة الأشجار.

المشروع جزء من مبادرة باكستان الحالية لزراعة مليارات الأشجار لمواجهة آثار تغير المناخ، إذ تتأثر باكستان بشدة بتغير المناخ، حيث شهدت أكثر من 150 حدثًا مناخيًا شديدًا بين عامى 1999 و2018، وفقا لموقع «وورلد ايكونوميك فورم».

منذ أن أغلقت باكستان أبوابها ابتداء من 23 مارس فى محاولة لوقف انتشار الفيروس، تم منح عمال اليوم العاطلين عن العمل وظائف جديدة كـ«عمال الغابة»، وزرعوا شتلات؛ وهى بذور صغيرة يتم من خلالها زراعة بعض النباتات، كجزء من برنامج 10 مليارات شجرة فى البلاد.

وتمثل جهود «التحفيز الأخضر» هذه مثالا على كيفية قيام الصناديق التى تهدف إلى مساعدة العائلات والحفاظ على استمرار الاقتصاد أثناء إغلاق الجائحة، من خلال مساعدة الدول على الاستعداد للتهديد الكبير التالى وهو تغير المناخ.

وقال رحمان، أحد سكان مدينة روالبندى الواقعة فى إقليم البنجاب شرق باكستان: «بعد الفيروس أغلقت جميع المدن ولم يعد هناك عمل، ومعظم العاملين باليومية لا يمكنهم كسب لقمة العيش».

وهو يصنع الآن 500 روبية؛ وهى عملة باكستان؛ أى ما يساوى 100 جنيه يوميًا لزراعة الأشجار، وهو ما يقرب من نصف ما كان يصنعه فى عمله، مضيفا: «أصبح لدينا الآن طريقة لكسب الأجور اليومية مرة أخرى لإطعام عائلاتنا».

يهدف هذا البرنامج الذى أطلقه رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان فى 2018 لزراعة الأشجار لمدة خمس سنوات، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات وحالات الجفاف والأحوال الجوية القاسية فى البلاد التى يربطها العلماء بتغير المناخ.

وقال شاهد راشد عوان، مدير مشروع مقاطعة البنجاب، إن حوالى 30 مليون شتلة أصلية قد زرعت فى البنجاب منذ بداية مشروع 10 مليارات شجرة تسونامى، مضيفا أن المشروع يأمل هذا العام فى زرع 50 مليون شجرة.