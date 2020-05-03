رولزرويس تعتزم شطب 8000 وظيفة بسبب فيروس كورونا

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اضطرت شركات صناعة الطائرات إلى خفض الإنتاج خلال جائحة كورونا، وربما تشطب شركة رولزرويس ما يصل إلى 8000 وظيفة في المملكة المتحدة بسبب الجائحة.

وتضم الشركة المصنعة لمحركات الطائرات ومقرها المملكة المتحدة 52 ألف موظف حول العالم، من بينهم 23 ألفا في المملكة المتحدة، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وبحسب مصدر بالشركة، حذر مسؤولون بارزون بالشركة من أن "عدد الوظائف المشطوبة قد يصل إلى 8000، ولكن الجهود المبذولة للتخفيف من هذا الأثر لا تزال مستمرة".

وأعلنت الشركة عن خطط لتوفير 750 مليون جنيه إسترليني، لكنها الآن "باتت بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية".

وتضررت صناعة الطيران بشدة جراء الجائحة، حيث تم تعليق العديد من الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم.

وأجبر تأثير الجائحة مصنعي الطائرات على خفض الإنتاج، حيث خفضت إيرباص إنتاجها بمقدار الثلث وسرحت 3200 موظف بصورة مؤقتة.