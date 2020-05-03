 الصحة الكويتية: شفاء 73 حالة من كورونا والإجمالي يرتفع إلى 1776 - بوابة الشروق
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الصحة الكويتية: شفاء 73 حالة من كورونا والإجمالي يرتفع إلى 1776

الشروق:
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 10:45 ص | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 10:45 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1776 حالة.

وقال الصباح حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ73 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس السبت، شفاء 101 حالة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء حتى أمس إلى 1703 حالات.

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