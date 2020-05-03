لوفتهانزا تتوقع قرب إتمام محادثاتها مع الحكومة الألمانية

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الأحد أنها تتوقع "قرب إتمام" محادثات المساعدات مع الحكومة الألمانية.

وكتب كارستن شبور، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة طيران ألمانية، في بيان داخلي إلى العاملين اليوم أن "الدعم من قبل الدولة الألمانية سيكون بمثابة خطوة حاسمة بالنسبة لقدرتنا المستقبلية".

وأضاف شبور: "نحن نتبادل وجهات النظر مع الحكومة الألمانية بشكل مكثف وبناء، ووفقا لتقديراتنا فإن من الممكن أن يتم اختتام هذه المحادثات قريبا".

وتتفاوض لوفتهانزا، المتضررة بقوة من جائحة كورونا، مع الحكومة الألمانية للحصول على مساعدات بقيمة نحو 10 مليار يورو يمكن أن يتيح جزء من هذه المساعدات مشاركة صامتة للحكومة في الشركة (تحصل على حصة دون أن يكون لها الحق في إصدار قرارات أو المشاركة فيها).

تجدر الإشارة إلى أن شبور يرفض زيادة نفوذ الدولة داخل الشركة عن طريق حصولها على مقاعد داخل مجلس الإشراف والمراقبة على لوفتهانزا.

وسيجري المجلس التنفيذي للوفتهانزا مشاورات مع مجلس الإشراف غدا الاثنين حول الوضع الراهن وذلك قبل عقد جلسة الجمعية العمومية بعد غد الثلاثاء.

وذكر شبور في البيان الذى ، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن كل التجمعات والمجالس والمشاورات والهيئات " تدور في الوقت الراهن حول موضوع واحد فقط: تأمين مستقبلنا"، وتابع أن " المساعدة الحكومية مهمة من أجل سرعة تهيئة الظروف الإطارية لاستئناف حركة الطيران مرة أخرى".