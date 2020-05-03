الحكومة اليونانية تنقل 400 مهاجر من جزيرة ليسبوس

نقلت الحكومة اليونانية اليوم الأحد نحو 400 مهاجر من المخيم المكتظ في جزيرة ليسبوس

وأعلنت الإذاعة اليونانية الرسمية أن المهاجرين تم نقلهم وهم يرتدون كمامات وقفازات على متن حافلات حملت نصف عدد الركاب المخصص لها لأسباب تتعلق بالنظافة الصحية إلى جزيرة ميتليني، ومن هناك سيتم نقلهم على متن عبارتين إلى بر اليونان.

وحسب تقارير إعلامية، فإن من المنتظر أن يتم نقل مئة مهاجر آخرين من ليسبوس إلى بيريوس بعد غد الثلاثاء.

من جانبها، ذكرت وزارة الهجرة اليونانية أن كبار السن والمرضى والعائلات سيكونون في طليعة المهاجرين الذين سيتم نقلهم إلى بر اليونان، حيث سيتم إيواؤهم في فنادق ومساكن مستأجرة ومخيمات في كل أنحاء البلاد.

ولم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا في مخيمات اللاجئين بالجزر اليونانية حتى الآن.

ومنذ اندلاع جائحة كورونا، كثفت الحكومة اليونانية رقابتها الصحية في مخيمات جزر ليسبوس وكيوس وساموس وليروس وكوس، ووفرت أطقما إضافية وحاويات تصلح لتكون وحدات عزل.

في الوقت نفسه، لا يتم السماح للمهاجرين بمغادرة المخيمات إلا في نطاق محدود وبتصريح من الشرطة.

وكانت الحكومة اليونانية نقلت خلال الأسابيع الماضية مئات المهاجرين إلى بر اليونان، وفي الوقت نفسه لم تشهد الأسابيع الماضية قدوم مهاجرين من تركيا إلى الجزر اليونانية.

بذلك انخفض عدد المهاجرين الموجودين في مخيمات الجزر اليونانية من نحو 42 ألف و300 شخص في مارس الماضي إلى 38 ألف و300 شخص في مطلع مايو الجاري، وبالرغم من ذلك تبقى المخيمات مكدسة نظرا لأن طاقتها الاستيعابية تبلغ نحو 7000 شخص فقط.