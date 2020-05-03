البرلمان العراقي يعقد الأسبوع الحالي جلسة لمنح الثقة لحكومة الكاظمي

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أفاد بيان لمجلس النواب العراقي، مساء اليوم السبت، بأن البرلمان سيعقد خلال الأسبوع الحالي جلسة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان نشره مكتب المتحدث الرسمي باسم بالبرلمان العراقي أنه "استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع، وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتواجد النواب في بغداد الاثنين المقبل".

وأضاف البيان "تمت تهيئة رحلة من مطاري أربيل والسليمانية ورحلة من مطار البصرة لنقل النواب إلى بغداد يوم الاثنين المقبل وسيعلن عن تحديد موعد الجلسة لاحقا".

وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد أعلنت عن استكمال تسمية التشكيلة الوزارية الجديدة، فيما تم إرسال نسخة من البرنامج الحكومي للبرلمان الأسبوع الماضي.

يذكر أن المهلة الدستورية لرئيس الحكومة المكلف البالغة 30 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة ستنتهي في التاسع من الشهر الجاري.