وزير فرنسي: شركة إيرباص ليست في حاجة فورية لدعم حكومي

قال وزير الخزانة الفرنسي جيرالد دارمانين إن شركة إيرباص للصناعات الدفاعية والفضائية ليست في حاجة فورية للحصول على دعم حكومي، مضيفا أن فرنسا على استعداد لتقديم المساعدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دارمانين القول اليوم الأحد "لا يوجد حاجة لتدخل حكومي في الوقت الحالي".

وأضاف "إذا وقعت صعوبات، سوف نكون مستعدون لمساعدة إيرباص".

وأوضح دارمانين أن الشركة لديها سيولة نقدية كافية الآن.

وقال دارمانين إن المساعدة التي تم منحها لشركة إير فرانس-كيه ال ام، حيث سوف تتلقى 7 مليار يورو ( 7ر7 مليار دولار) بالإضافة إلى دعم من الحكومة الهولندية سوف تساعد إيرباص " بصورة غير مباشرة".

ويشار إلى أن إيرباص تستفيد بالفعل من برامج دعم جميع الشركات. وكانت حركة الطيران قد تراجعت بصورة كبيرة في ظل تفشي فيروس كورونا.