أمريكا تبحث 14 لقاحًا محتملًا لمواجهة فيروس كورونا

ترامب يرسل أجهزة فحص كورونا للكونجرس.. وزعيما الجمهوريين والديمقراطيين يطالبان بتوجيهها إلى المستشفيات



صرح مسئولون أمريكيون بارزون بأن أكثر من عشرة لقاحات محتملة مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفدــ19) قيد التطوير الآن سيتم اختبارها لتدخل ضمن مشروع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتسريع تطوير لقاح بحلول يناير العام المقبل.

وقلص برنامج الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية عدد اللقاحات المحتملة من 93 إلى 14 لقاحا مرشحا للاختبار، وفقا لموقع «ذا هيل» الإخبارى الأمريكى.

ونقلت شبكة «إن.بى.سى نيوز» الأمريكية عن مسئولين بارزين فى الإدارة الأمريكية القول إن الـ14 لقاحا سيتم إخضاعها للاختبار بهدف تقليل العدد ليصبح من 6 إلى 8 لقاحات ومن ثم ستدخل هذه اللقاحات للجولة التالية من التجارب السريرية.

ويتطلع خبراء الصحة إلى الخروج بـ3 أو 4 لقاحات لوضعها تحت الاختبار النهائى لاستخدامها بداية العام المقبل، معربين عن تفاؤلهم بهذه اللقاحات.

وقال أحد الخبراء للشبكة الأمريكية: «لست واثق من هذه اللقاحات بنسبة 100%». وأضاف: «هناك احتمالات منطقية لنجاح واحد أو أكثر من هذه اللقاحات».

من جهته، أشاد ترامب بالبرنامج الذى تبلغ ميزانيته مليارات الدولارات، وقال إنه سيشرف عليه بنفسه.

من جهة أخرى، رفض زعيما الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس الأمريكى، أمس الأول، فى رسالة مشتركة نادرة، عرضا من إدارة ترامب لإجراء فحص سريع لأعضاء مجلس الشيوخ الذين سيعودون إلى واشنطن الأسبوع المقبل، مع استمرار انتشار (كوفيدــ19)، وفقا لموقع «سكاى نيوز عربية» الإخبارى.

ورغم الخصومة السياسية بينهما، صاغت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسى، وزعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بيانا مشتركا أكدا فيه أن «الكونجرس يرغب فى مواصلة توجيه الموارد نحو مؤسسات الخطّ الأول»، على غرار المستشفيات.

ويعود أعضاء مجلس الشيوخ المائة إلى واشنطن للمشاركة فى جلسة عامة عقب العطلة البرلمانية التى انطلقت نهاية مارس الماضى وتم مدها بسبب الوباء.

من جهتها، أشارت بيلوسى إلى أن أعضاء الكونجرس لن يعودوا إلى العمل قبل الأسبوع المقبل على الأقل، طبقا لتوصيات طبيب الكونجرس.

وأعلنت إدارة ترامب، أول أمس الجمعة، إرسال أجهزة اختبار متنقلة إلى مجلس الشيوخ، لإجراء فحوص سريعة لكورونا. وقال ترامب، أمس الأول، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إنه توجد «قدرة فحص كبيرة فى واشنطن مخصصة لأعضاء مجلس الشيوخ».

وأضاف أنها تشمل أيضا «مجلس النواب الذى كان يجب أن يعود إلى العمل لكنه لم يقم بذلك بسبب نانسى بيلوسى المجنونة».

وأجابت بيلوسى وميتشل على العرض فى رسالتهما بالقول: «يقدر الكونجرس العرض السخى للإدارة بوضع إمكانيات فحص سريع» على ذمته «لكننا نرفض باحترام هذا العرض حاليا».

وأضافا أن البرلمانيين يتبعون حاليا إرشادات السلطات الصحية وطبيب الكونجرس «حتى تصبح تلك التكنولوجيات السريعة متوفرة بشكل أكبر» للأمريكيين.

والولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا، إذ سجلت نحو 66 ألف وفاة، وأكثر من مليون و120 ألف إصابة من بين حوالى 330 مليون شخص، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.