اتحاد الكرة:سنؤجل الرد على الكاف بشأن الدوري لمعرفة رأي الجهات السيادية

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أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية، أن اتحاد الكرة سيخاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتأجيل الرد حول موقف استئناف مسابقة الدوري من عدمه.

وأضاف جمال محمد علي في تصريحات تليفزيونية مساء السبت :"سنرد على خطاب كاف بتأجيل حسمنا حول موقف الدوري بعد معرفة قرار الجهات السيادية بشأن استئناف مسابقة الدوري من عدمه".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خاطب الاتحاد المحلية في القارة السمراء من أجل حسم موقف الموسم الحالي (2019 - 2020).

وتطرق نائب اللجنة الخماسية بالحديث عن اجتماع اللجنة مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قائلاً :"لن نقبل بأي خلاف بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة".

وكشف جمال محمد علي أن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى أوضح أن رياضة كرة القدم لن تتأثر إذا استأنف النشاط رغم وباء فيروس كورونا".

وتابع :"وجدنا أن رياضة كرة القدم أقل تضررًا حيث لا يوجد تأثير كبير على اللاعبين سوى مثلاً في حالة ضربات الركينة أو الاجتماعات الفنية قبل المباريات وهذا من الممكن أن يحدث بالطرق الحديثة عبر الفيديو".

وأنهى :"قرار الحكومة حاسم في عودة النشاط من عدمها، وملتزمون بالاجراءات الوقائية في حال عودة النشاط".