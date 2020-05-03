مقتل وإصابة 14 مسلحا من طالبان في عمليات عسكرية في أفغانستان

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قتلت القوات الأفغانية خمسة مسلحين من حركة طالبان وأصابت ستة آخرين على الأقل، خلال عملية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر فيلق أتال 205 في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان كانت تخطط لشن هجمات بمنطقة بانجواي.

وأضاف الفيلق أن القوات الأفغانية نفذت العملية لإحباط خطة الهجوم وقتلت خمسة من مسلحي طالبان خلال العملية.

وأصابت القوات الأفغانية أيضا ستة مسلحين آخرين خلال نفس الغارة، طبقا لما ذكره الفيلق في بيانه.

وفي الوقت نفسه، ذكر فيلق العمليات الخاصة في بيان أن القوات الخاصة الأفغانية قتلت ثلاثة من مسلحي طالبان خلال غارة مماثلة بمنطقة ناسي بإقليم باداخشان.

ولم تعلق حركة طالبان على الهجمات حتى الآن.

يأتي ذلك فيما يواصل مسلحو طالبان محاولتهم لتكثيف الهجمات ضد القوات الأفغانية على الرغم من الجهود المستمرة لإنهاء العنف في إطار عملية السلام.