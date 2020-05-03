طارق يحيى: الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع عمر جابر

كشف طارق يحيى، مدير قطاع الناشئين بالزمالك، حقيقة المفاوضات بين النادي مع عمر جابر لاعب بيراميدز من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع عمر جابر حتى الآن، تحدثت مع عمر جابر وأبلغني أن الزمالك لم يفاوضه من قريب أو بعيد للعودة إلى الفريق مرة أخرى».

وأضاف: «عمر جابر نفى تمامًا ما يتردد عن المقابل الذي يتقاضاه مع بيراميدز والذي تناقلته بعض وسائل الإعلام ويبلغ 20 مليون جنيه بالموسم».

وأتم: «عمر جابر أبدى موافقته على العودة للزمالك في حالة دخول النادي في مفاوضات مع بيراميدز».