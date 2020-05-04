المحكمة العليا في إسرائيل تبدأ نظر التماسات تضع المستقبل السياسي لنتنياهو على المحك

نظرت المحكمة العليا في إسرائيل ولمدة 7 ساعات اليوم الأحد، فيما إذا كان يحق لنائبٍ يواجه لائحة اتهام بالفساد تشكيل حكومة، وذلك على خلفية تلقيها التماسات من شأنها أن تحدد المستقبل السياسي لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو الذي يتطلع لتشكيل الحكومة القادمة رغم الاتهامات الجنائية الموجهة له.

واستمعت هيئة موسعة من 11 قاضيا من 15 هم قضاة المحكمة العليا لثمانية التماسات مقدمة من مدافعين عن الديمقراطية ومناهضين للفساد وكذلك من سياسيين معارضين لاتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الذي توصل إليه نتنياهو ومنافسه الرئيسي رئيس الأركان السابق بيني جانتس.

ورفضت رئيسة المحكمة القاضية إستير حيوت ادعاء أحد محامي الملتمسين، عندما قال إنه إذا رفضت الهيئة الالتماسات، فإن "حصن" الديمقراطية الإسرائيلية سيسقط.

وقالت منفعلة إنه "لن يسقط أي حصن. هذه شعبوية".

وقال لافي هالفي محامي حزب "ليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، أمام مجلس القضاة إنه ليس من حق المحكمة الوقوف في وجه إرادة الشعب أو إرادة نوابه المنتخبين.

وقال أنير هيلمان، ممثل المدعي العام الإسرائيلي، إن الاعتبار الرئيسي للمحكمة يجب أن يكون "تحقيق إرادة الناخبين".

وأشار إلى أن القانون الإسرائيلي ينص فقط على منع الوزراء من العمل بموجب لوائح اتهام، طالما أنهم غير منتخبين من الشعب. وقال إنه سيكون من غير الديمقراطي أن يتدخل القضاة في اختيار الناس لرئيس الوزراء.

وكان حزب ليكود تصدر نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في الثاني من مارس الماضي بالفوز بـ36 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان الـ120 .

وفي خطوة استثنائية للغاية، تم بث الجلسة مباشرة على موقع المحكمة العليا، وكذلك عبر التلفزيون والإذاعة.

ومن المقرر أن تستمر جلسة المحكمة حتى يوم غد. ومن المتوقع أن تصدر الهيئة، حكمها قبل الموعد المحدد لتشكيل الحكومة منتصف ليل الخميس.

ويطالب الملتمسون بأن يتدخل القضاة ويمنعون نتنياهو المدان من تولي قيادة ائتلاف خلال الثمانية عشر شهرا الأولى له بموجب اتفاق رئاسة دورية مع جانتس.

واحتج العشرات من أنصار نتنياهو خارج المحكمة بالقدس ملوحين بالاعلام الاسرائيلية، ورددوا هتافات "الشعب الاسرائيلي هو صاحب السيادة".

ونظم العشرات أيضًا مسيرة من احدى الحدائق إلى مقر إقامة رئيس الوزراء، ملوحين بالأعلام السوداء، واتهموا نتنياهو بالسلطوية، مرددين هتافات "الدولة دولتنا وليست دولة نتنياهو" و"رشوة، احتيال وخيانة أمانة"، وهي التهم الموجهة ضد الرجل البالغ 70 عاما.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في اتهامات الفساد في أواخر مايو.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أعلن الأسبوع الماضي أنه لا يرى أي سند قانوني لإبطال اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الموقع بين نتنياهو وجانتس.

وأوضح، في رأيه القانوني الذي أرسله إلى محكمة العدل العليا، أنه "على الرغم من الصعوبات القانونية، فلا مانع من أن يتولى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة رغم لوائح الاتهام المقدمة ضده".

كانت إسرائيل قد شهدت بصورة غير مسبوقة إجراء ثلاث انتخابات خلال عام واحد، كان آخرها في مارس الماضي.