حاكم نيويورك: الشرطة ستطبق قواعد التباعد الاجتماعي مع ارتفاع عدد وفيات كورونا

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، إنه أمر الشرطة بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وذلك مع تسجيل ارتفاع طفيف في الوفيات إلى 299 شخصا.

وأضاف كومو للصحفيين اليوم السبت: "قلت لـ (مسؤولي) إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولاية.. طبقوا الأمر التنفيذي الخاص بارتداء الأقنعة (الكمامات)"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وأوضح كومو تعليقا على نزول متظاهرين للشوارع بدون أقنعة (كمامات) للمطالبة بإعادة فتح الولاية: "هذا تهور وأمر غير مسؤول .. ليس من أجل حياتكم بل من أجل حياة الآخرين".

وسجلت الولاية اليوم السبت 4663 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 312 ألفا و977، أي بما يمثل نحو 9% من إجمالي الحالات المسجلة حول العالم، حسب بلومبرج.