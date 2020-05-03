العراق: إعادة 14391 مواطنا عالقا من 20 دولة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، مساهماتها في إعادة نحو 14391 مواطنا عالقا من 20 دولة.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف -في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- إن دائرة المراسم في الوزارة كان لها دور فاعل ومُؤثر في استحصال الموافقات لطيران الناقل الوطنيّ في الدُخُول إلى أجواء العديد من الدول لإعادة العراقيين العالقين، وقد ساهم في إعادة 14391عراقيا من 20 دولة، بواقع 75 رحلة جوية ورحلتين بريتين.

وأضاف الصحاف أن "جميع الدول التي طلبنا منها فتح أجوائها لنقل مواطنينا العالقين كانت قد استجابت؛ ما يسَّر لنا الإسراع في تنظيم عمليّات تسيير رحلات العودة بالتعاون مع سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية".