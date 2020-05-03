تحويل 11 صيادا قادمين من ليبيا إلى نزل الشباب بدمنهور

قال محمد عباسي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز رشيد بالبحيرة، إن مركب صيد وصلت إلى بوغاز رشيد اليوم السبت على متنها 11 صيادا كانوا يعملون أمام السواحل الليبية منذ 6 أشهر، وتم عزلهم في نزل الشباب بدمنهور لمدة 14 يوما فترة حضانة فيروس كورونا المستجد.

وكشف "عباسي" وفقا لتصريحات له للشروق أن فريقا طبيا برئاسة الدكتور أحمد الجميل، مدير مستشفى رشيد المركزي، وعدد من أطباء وأفراد وطاقم المستشفى كانوا في انتظار الصيادين.

وأكد عضو مجلس النواب، بأنه تم توقيع الكشف الطبي عليهم عقب وصولهم إلى بوغاز رشيد وتبين أنهم بصحة جيدة، وتم نقلهم إلى نزل الشباب بمدينة دمنهور، مع مراعاة الاشتراطات الصحية أثناء نقلهم.



