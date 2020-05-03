 العراق: انطلاق عملية عسكرية في صحراء الأنبار ضد مرتزقة داعش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: انطلاق عملية عسكرية في صحراء الأنبار ضد مرتزقة داعش

الجيش العراقي
الجيش العراقي
بغداد - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 10:37 ص | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 10:37 ص

أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين في عمق صحراء المحافظة.

وقالت القيادة، في بيان مقتضب، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قواتها تنفذ عملية عسكرية بوادي ثميل ووادي القذف وجزيرة الكرمة والنعيمية في عمق الصحراء لمطاردة العناصر الإرهابية.

وكان اللواء الثاني التابع لفرقة العباس القتالية أعلن، في بيان، في وقت سابق اليوم، أن قوة نارية من قطعات اللواء الثالث المدرع مع لوائه رد محاولة تقرب من مرتزقة داعش للحدود الخارجي لناحية النخيب من جهة صحراء الرمادي.


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