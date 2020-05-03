وزير داخلية فنزويلا: مجموعة من «المرتزقة» حاولوا دخول البلاد من الساحل الشمالي

أعلن وزير الداخلية في فنزويلا نيستور ريفيرول، القبض على مجموعة مجهولة من "المرتزقة" أثناء محاولتهم دخول فنزويلا من الساحل الشمالي بالقرب من العاصمة كاراكاس، حيث قامت قوات الأمن باستيقافهم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ريفيرول القول في تصريحات للتليفزيون الرسمى للبلاد اليوم الأحد، إن القوارب كانت قادمة من كولومبيا، والخطة كانت تهدف إلى "اغتيال قادة الحكومة" وإحداث فوضى، مشيرا إلى أن العملية مازالت مستمرة، ويمكن أن تشمل نقاط هجوم أخرى.

وأضاف: "قُتل بعض الأشخاص، في حين تم احتجاز آخرين وتم مصادرة أسلحة".

وقال ريفيرول: "الخطة كانت تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية في البلاد واغتيال قادة الحكومة الثورية، وتأجيج العنف مع إحداث فوضى واضطراب في البلاد والقيام بمحاولة انقلاب جديدة".

وكان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الذي اعتبرته أكثر من 50 دولة رئيسا غير شرعي، عقب إعادة انتخابه عام 2018، في انتخابات اُعتبرت مزورة، قد شجب المحاولات الكثيرة لعزله عن السلطة. ومنذ عام، حشد رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو بعض الجنود لمحاولة عزل مادورو من السلطة، ولكن المحاولة فشلت بعد تراجع عناصر أساسية عن تنفيذها.