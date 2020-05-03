رونالدو يعود إلى إيطاليا لاستكمال الكالتشيو

مازال الجميع يترقب عودة كريستيانو رونالدو، إلى مدينة تورينو الإيطالية، استعدادًا لاستكمال الموسم، بعدما توقف لما يقرب من شهرين، بسبب فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19».

ووفقا لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن رونالدو على وشك العودة إلى تورينو، بعدما وصلت طائرته الخاصة من إسبانيا إلى مدينة فونشال البرتغالية.

وأضافت يمكن أن يبدأ رونالدو الليلة أو صباح الغد بدء العودة إلى تورينو من أجل استئناف التدريبات، استعدادًا لاستكمال الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة أن رونالدو، سيتعين عليه الخضوع للحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، لحظة وصوله إلى إيطاليا، من أجل تجنب فيروس كورونا.

وأتمت أن رونالدو سيواصل رونالدو برنامجه التدريبي الفردي مع مدربه الشخصي ومدربي فريق يوفنتوس، ويأمل أن يكون مستعدًا عند عودة الدوري الإيطالي وأيضا دوري الأبطال.