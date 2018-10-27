برايتون لا يؤيد استخدام ملاعب محايدة لاستكمال منافسات الموسم

قال بول باربر الرئيس التنفيذي لنادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم إن استكمال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز باستخدام ملاعب محايدة سيضر بنزاهة المسابقة.

وجرى تعليق جميع منافسات كرة القدم ببريطانيا منذ 13 مارس بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك قبل تسع مراحل من نهاية الدوري الممتاز.

وعقدت رابطة الدوري الإنجليزي مؤتمرا عبر الفيديو أمس الأول الجمعة لمناقشة الخطط الممكنة للتحرك عند استئناف الدوري، وكان من بين الخطط استخدام ملاعب محايدة، وقد تردد أنه ربما يجرى استخدام نحو عشرة استادات.

وأعادت جميع الأندية الــ20 المشاركة في الدوري الممتاز، التأكيد خلال اجتماع يوم الجمعة، على التزامها باستكمال الموسم، لكن باربر قال مساء أمس السبت إن برايتون لا يؤيد مقترح الملاعب المحايدة.

وقال باربر "بالطبع، يجب علينا جميعا أن نكون مستعدين لتقبل بعض التنازلات."

وأضاف "نقدر تماما أسباب اعتبار إقامة المباريات بدون جمهور تنازلا ضروريا، من أجل إقامة المباريات المتبقية، مع الاستمرار في التأييد التام لجهود الحكومة لاحتواء انتشار العدوى بفيروس كورونا."

وأضاف :"لكن في هذه المرحلة الحرجة من الموسم، نرى أن إقامة المباريات على ملاعب محايدة يمكن أن يكون له تأثير ملموس على نزاهة المنافسة."

ومن المفترض أن يخوض برايتون على ملعبه مباريات أمام فرق كبيرة في الدوري، حيث يلتقي المتصدر ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال، وقال باربر إن اللعب في استاد محايد وبدون جماهير يشكل ضررا.

وأوضح "الضرر بالنسبة لنا واضح للغاية وهو أننا لن نواجه فرق القمة في الدوري على ملعبنا."

وأضاف "علينا الاعتراف أيضا بأن بعض النفع سيعود علينا بخوض المباريات الأربع التي كانت مقررة خارج ملعبنا، على ملاعب محايدة، ولكن جدول المنافسات ليس متوازنا في هذه المرحلة من الموسم."