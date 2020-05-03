أكد أمين موقو، عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن الموسم الكروي في بلاده سيتم استكماله، مشيرًا إلى أن هناك اقتراحيين لهذا الأمر.

وقال موقو في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: "الاتحاد التونسي اتخذ قرارًا باستكمال الموسم، لن يكون هناك موسم أبيض، أعطينا الأندية 4 أو 3 أسابيع للتدريبات من أجل الاستعداد لاستكمال الموسم".

وأضاف: "هناك استقرار في الحالة الصحية في تونس، بالنسبة لوباء كورونا، أتمنى أن نمر ويمر العالم كله بسلام من هذه الأزمة".

وعن موعد عودة الدوري تابع: "حتى الآن لم يتم تحديد موعد بشكل رسمي، كل ما في الأمر أن هناك اقتراحين لاستكمال الموسم".

وواصل: "المشروع الأول هو عودة النشاط في شهر يونيو، وهو يحتوي على إجراءات صحية، حيث يجب على اللاعبين الدخول في حظر صحي حتى يتم الانتهاء من الموسم".

وعن السناريو الثاني: "من الممكن أن نعود في شهر أغسطس، الاستكمال الموسم الحالي ومن ثم نبدأ الموسم المقبل، أي أن الموسمين سيتم استكمالهما دون فاصل".

وأردف: "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في هذه الفترة، يجب أن نسعى جاهدين لعودة النشاط، في هذه الفترة إذا أعطتنا الحكومة التونسية الضوء الأخضر للانطلاق، يجب أن نكون مستعدين بالإجراءات التي من شانها أن نمارس الرياضة التي نحبها في ظروف صحية وبعيد عن أي شيء يعكر صفونا".