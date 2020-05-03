المتحدث باسم «إم بي سي» ينفي إيقاف برنامج «رامز مجنون رسمي»: حقق 200 مليون مشاهدة في أولى حلقاته

نفى مازن حايك، المتحدث باسم مجموعة قنوات "إم بي سي"، إيقاف برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال، موضحا أن البرنامج شاهده أكثر من 200 مليون شخص في أولى حلقاته فليس من المنطقي أن يتم إيقافه، وبرغم كل التحديات المستوى في شبكة البرامج والمسلسلات تحقق نجاحا كبيرا و"كأن كورونا لم تكن".

وقال حايك خلال مداخلة عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، أن مجموعة إم بي سي تبحث عن ترفيه الأسرة المصرية، وهي فضائية عربية تبث من خارج مصر، ولكن لديها شركة إنتاج في مصر تخضع للشروط والقوانين في مصر ككل الدول التي تتواجد بها مؤسسات تابعة للمجموعة وتخضع لقوانين هذه الدول.

كما أكد حايك أن كل ما ذُكر عن إيقاف المملكة العربية السعودية لبرنامج "البرنامج" الذي كان يقدمه الإعلامي باسم يوسف على قناة "إم بي سي مصر"، مؤكدا أن إيقاف البرنامج كان له ظروفه وأن "إم بي سي" عرضت على باسم تقديم برامج آخر كثيرة لكنه رفض.

وأثار برنامج "رامز مجنون رسمي" جدلا بسبب استنكار الجمهور لبعض المشاهد المعروضة في البرنامج الرمضاني الذي تقوم فكرته على استضافة الإعلامية أروى لنجم كل حلقة في برنامج "الحقيقة"، ليكتشف النجم الذي تستضيفه أروى في الحلقة أن الأمر مجرد خدعة وأن في إحدى "مقالب" رامز جلال، ويبدأ رامز بعدها في التلاعب بضيف الحلقة ومحاولة استفزازه.