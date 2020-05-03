رئيس سفاجا تتابع أعمال الرصف لبعض شوارع المدينة

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، استمرار أعمال الرصف بشارع الوحدة الصحية بمنطقة سفاجا البلد، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة بإعادة رفع وتأهيل الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابعت "المغربي"، أعمال رصف الشارع موجهةً مسؤولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفقاً للجدول الزمني المحدد لذلك من أجل تخفيف العبء على مستخدمي الطريق وتيسير حركة المرور والحد من وقوع الحوادث.

وأضافت أن أعمال الرصف في الشارع تمت على طول 500 متر بالتزامن مع أعمال صب وتركيب البلدروات، مكلفةً إدارة الإشغالات برفع وإزالة جميع حالات الإشغال التي تعوق سير أعمال الرصف.

وأوضحت أن مشروعات تطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة تسير على قدم وساق.

وأشارت إلى أنه تم تكليف مهندسي المدينة بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل باستكمال بعض مشروعات الرصف وأعمال إعادة الشيء لأصله، وذلك وفقًا لخطة الرصف السنوية التي تتم بكل أحياء المدينة، وحسب الشوارع الأكثر احتياجًا وأولويات المناطق.