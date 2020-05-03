 محافظ بني سويف: 35 محضرا لمخابز ومنشآت تجارية - بوابة الشروق
الأحد 3 مايو 2020 6:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محافظ بني سويف: 35 محضرا لمخابز ومنشآت تجارية

حازم الخولى
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 6:33 م | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 6:33 م

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

وأضاف المحافظ، أنه تم تحرير 35 محضرًا متنوعًا في حملة مكبرة بدائرة المحافظة، وذلك بواقع: "4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص، و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و5 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف، و7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و محضري استخدام أكياس سوداء ، ومحضري للذبح خارج المجز الحكومي وعدم تغطية لحوم بالشاش ، حيث تم ضبط 45 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكميات من أكياس البلاستيك السوداء المحظور استخدامها، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في هذا الصدد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك