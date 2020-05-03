محافظ المنيا: 480 مواطنا تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء

قال محافظ المنيا أسامة القاضي، اليوم الأحد، "إن حملات إزالة تعديات البناء والزراعة والإزالات الفورية في المهد بالمحافظة حث المخالفين على الإسراع في تقديم طلبات تصالح في المخالفات وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، حيث تقدم حتى الآن نحو 480 مخالفا بطلبات للتصالح".

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع لجنة حصر المباني المخالفة بمنطقتي أبوفليو بشرق النيل ودماريس شمال مدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 11 برجا مخالفا بمنطقة أبوفليو، منهم برجان إزالة في المهد، و9 أبراج تم إنشاؤها خلال سنوات سابقة، و3 حالات تعد بالبناء على أملاك الري.

وأكد المحافظ أنه كان قد أعلن عن تشكيل اللجنة بهدف فحص كافة الملفات الخاصة بالمباني تمهيدا لتنفيذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين بالمنطقتين، مشددا على أعضاء اللجنة الاستمرار في العمل وحصر الأبراج المخالفة من خلال تصوير كل برج وجمع معلومات حوله متضمنة (موقع البرج - المالك - تاريخ الإنشاء - المخالفة).. ووجه بالإيقاف الفوري والتحفظ على جميع معدات البناء، وعدم قبول أية تشوهات في عاصمة المحافظة ومراكزها وعدم التهاون في تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.