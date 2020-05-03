سول ترجح عدم خضوع زعيم كوريا الشمالية لعملية جراحية

أعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون لم يخضع لعملية جراحية.

وقال مسئول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي - في تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن هناك تقارير إخبارية تشير إلى أنه من المفترض أن الزعيم كيم خضع لعملية جراحية على خلفية تغيير طريقة المشي وغيرها.. موضحا أنه يعتقد أن ذلك غير صحيح.

وأشار إلى أنه لديه معلومات تؤكد صحة عدم خضوعه للجراحة، غير أنه من الصعب الكشف عنها.

وتشير هذه التصريحات إلى أن المكتب الرئاسي أكد موقفه بوضوح بشأن شائعات مستمرة عن خضوع الزعيم الشمالي لعملية جراحية أو إجراء طبي حتى بعد ظهوره مجددا بعد 20 يوما من غيابه عن الأنشطة العامة.