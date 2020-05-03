 العراق: فرض حظر تجوال شامل بدءًا من غد بكركوك لمكافحة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: فرض حظر تجوال شامل بدءًا من غد بكركوك لمكافحة كورونا

أ ش أ:
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 4:09 م | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 4:09 م

قررت خلية الأزمة في محافظة كركوك العراقية فرض حظر شامل للتجوال بدءا من يوم غد وحتى التاسع من مايو الجاري ، بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأحياء الشمالية لمحافظة كركوك شمالي العراق.

وقال محافظ كركوك راكان الجبوري رئيس خلية الأزمة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن الخلية قررت فرض حظر شامل للتجوال وغلق مداخل المحافظة باستثناء الإعلاميين والكوادر الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس السبت تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمدن : الرصافة، الكرخ، مدينة الطب، بالإضافة إلى كربلاء، البصرة، واسط، كركوك، المثنى، أربيل، صلاح الدين.

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