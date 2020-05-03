الجزائر تتوقع تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي العام الجاري

تتوقع الجزائر أن تتراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال العام الجاري تزامنا مع انخفاض صادراتها من النفط والغاز، على خلفية تفشي جائحة كورونا.

وكشف عمار بلحيمر، وزير الاتصال ( الإعلام) الناطق الرسمي للحكومة في حديث للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، أن مشروع قانون الموازنة التكميلي لعام 2020، يتوقع تراجع احتياط النقد الأجنبي إلى 2ر44 مليار دولار، في حين أن قانون الموازنة لنفس العام توقع انخفاضها إلى 6ر51 مليار دولار فقط.

ونوه بأن مستوى الصادرات الجزائرية من البترول والغاز للعام الجاري سيتقلص بنسبة 5ر7 بالمئة نتيجة الأثار السبية لفيروس كورونا.

كما لفت إلى أن قانون الموازنة التكميلي يرجح تراجع مستوى الصادرات إلى 6ر20 مليار دولار، مقابل 4ر37 مليار دولار في قانون الموازنة " الأولي".