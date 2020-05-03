وزير المالية للنواب: لا نستخدم الفزاعة في التعامل مع كورونا وإنما الإدارة بهدوء

أكد محمد معيط وزير المالية أن "الدولة تنحاز للمواطن أولا و تضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي"، جاء ذلك أثناء مناقشة قانون ١٤٧ بفرض رسوم موارد تنمية خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد.

وأضاف أن موازنة الرواتب في الموازنة تصل الى ١٠٠ مليار هذا شكل من أشكال التحيز للمواطن، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة اجراءات أخرى.

وقال معيط: "التحيز للمواطن واضح والتحيّز ليس نظرة انفعالية و أنكا تحيز لتأمين مستقبل المواطن والدولة ولولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي كنّا لا قدر الله نعيش وضع مختلف".

ولفت إلى أن القانون لم يتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار وهذا القانون يتم دراسته منذ يونيو ٢٠١٨، وتم بحثه عدة مرات ومراجعته أو العرض واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة.

وقال إن أحد وزراء المالية في إحدى الدول المهمة تحدث عن اتخاذ إجراءات صعبة ومؤلمة نحن الآن نسعى إلى الحفاظ على الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي وصلنا إليه.

وقال معيط ردا على أسئلة النواب: "نحن في وضع لا نعرف مداه ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبيا ولا نستخدم منطق الفزاعة وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء ولا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة".

وتابع: "نشجع صناعة البلد و نشجع المنتج المصري لأنه يساهم في تشغيل العمالة المصرية".