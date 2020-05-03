 مصرع 6 أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية بوليفية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع 6 أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية بوليفية

سوكري - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 9:25 ص | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 9:25 ص

أعلن سلاح الجو في بوليفيا، مصرع 6 أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية خفيفة.

وقال سلاح الجو -في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"- "إن الحادث أسفر عن مقتل طاقم الطائرة المكون من فردين و4 إسبان كانت تنقلهم قبل إعادتهم إلى بلادهم، بسبب تفشي وباء كورونا".

وأوضح البيان أن الحادث وقع قرب مدينة ترينيداد بجنوب شرق البلاد حيث كان من المفروض نقل الركاب إلى سانتا كروز.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الطائرة أبلغت عن عزمها العودة إلى المطار في ترينيداد بعد 12 دقيقة من الإقلاع بسبب تعطل المحرك، قبل فقدان الاتصال بها.


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