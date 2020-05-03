محافظ المنيا: تجهيز 265 منفذًا لصرف المعاشات بالمدن والقرى

أعلن محافظ المنيا أسامة القاضي، اليوم الأحد، أن المحافظة جهزت 165 مكتب بريد و100 منفذ بديل ما بين مراكز شباب ومدارس، تم تخصيصها لتسهيل إجراءات الصرف للمستحقين على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمنع التجمعات للحد والوقاية من انتشار فيروس "كورونا".

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد والمتابعة الميدانية أثناء صرف المعاشات من البريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك والمنافذ البديلة، مع مراعاة عدم التكدس أثناء عملية الصرف والعمل على تنظيم أصحاب المعاشات في صفوف منتظمة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لآليات تنفيذ عملية الصرف؛ للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه انتظام الصرف، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس "كورونا"، وعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، مناشدًا أصحاب المعاشات بضرورة الالتزام بمواعيد الصرف المقررة منعًا للتزاحم وإتباع التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل وزارة الصحة حفاظًا على الصحة العامة.