نائب محافظ جنوب سيناء تبحث آليات تطوير قرية الوادي مع مشايخ القبائل البدوية

التقت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بعدد من مشايخ قرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء، لبحث آليات تطوير القرية و إزالة التعديات.

وأكدت نائبة المحافظ، أنه لابد من إزالة جميع المباني العشوائية، والتعديات على أملاك الدولة، و تصميم موحد للمباني بالقرية، وذلك ضمن مراحل تطويرها، مع الالتزام بخطوط التنظيم، وفتح محاور الحركة الآلية التي تعدى عليها من بعض الأهالي بالبناء.

وأشادت نائبة المحافظ، بدور مشايخ وعواقل القبائل البدوية بالقرية، في التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، لتنفيذ حملات الإزالة، حرصًا منهم على تنفيذ مخطط تطوير القرية.

وتجولت داخل شوارع القرية، للوقوف على محاور التطوير على أرض الواقع، وتحديد العقبات التي تواجه تنفيذ مخطط التطوير وبحثها مع مشايخ القبائل البدوية بالقرية.