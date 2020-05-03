 نائب محافظ جنوب سيناء تبحث آليات تطوير قرية الوادي مع مشايخ القبائل البدوية - بوابة الشروق
الأحد 3 مايو 2020 12:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

نائب محافظ جنوب سيناء تبحث آليات تطوير قرية الوادي مع مشايخ القبائل البدوية

بحث آليات تطوير قرية الوادي
بحث آليات تطوير قرية الوادي
رضا الحصري
نشر فى : الأحد 3 مايو 2020 - 12:20 م | آخر تحديث : الأحد 3 مايو 2020 - 12:20 م

التقت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بعدد من مشايخ قرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء، لبحث آليات تطوير القرية و إزالة التعديات.

وأكدت نائبة المحافظ، أنه لابد من إزالة جميع المباني العشوائية، والتعديات على أملاك الدولة، و تصميم موحد للمباني بالقرية، وذلك ضمن مراحل تطويرها، مع الالتزام بخطوط التنظيم، وفتح محاور الحركة الآلية التي تعدى عليها من بعض الأهالي بالبناء.

وأشادت نائبة المحافظ، بدور مشايخ وعواقل القبائل البدوية بالقرية، في التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، لتنفيذ حملات الإزالة، حرصًا منهم على تنفيذ مخطط تطوير القرية.

وتجولت داخل شوارع القرية، للوقوف على محاور التطوير على أرض الواقع، وتحديد العقبات التي تواجه تنفيذ مخطط التطوير وبحثها مع مشايخ القبائل البدوية بالقرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك