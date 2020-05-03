التموين: استلام مليون طن قمح محلي من المزارعين بعد أسبوعين من التوريد

المصيلحي: غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين لمتابعة عمليات التوريد .. المواقع التي بها زحام يتم العمل فترة ثانية بعد الإفطار بخلاف الفترة الصباحية.



تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في منتصف إبريل الماضي.

وأكد المصيلحي، استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، ولتقليل الازدحام في بعض المواقع التخزينية يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التي بها إضاءة فترة ثانية بعد الإفطار من الساعة الثامنة مساءاً حتى الساعة الحادية عشر مساءاً.

وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.