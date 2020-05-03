افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، ثمانية مكاتب للشهر والتوثيق في بعض المحافظات.

وقالت وزارة العدل، في بيان لها اليوم، إن المكاتب التي تم افتتاحها في مأمورية شهر عقاري هي: "الغنائم بمحافظة أسيوط، فرع توثيق بلبيس بمحافظة الشرقية، والتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وبلقاس بمحافظة الدقهلية، ودكرنس بمحافظة الدقهلية، والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وكفر الزيات بمحافظة الغربية".

وأشارت إلى رفع كفاءة المكاتب من النواحي الإنشائية وميكنتها بالكامل، وتحويل فرع التوثيق منها للعمل بنظام الشباك الواحد، وهي آلية عمل تتغلب على بعض المشاكل التي كان يعانى منها المواطنين سابقاً، مثل كثرة وبطء الإجراءات ومحدودية العمالة وإهدار الوقت، حيث تستخدم هذه المقار وسائل التكنولوجيا المساعدة؛ ما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية فى أسرع وقت، بما ييسر الخدمة للمواطنين وينجز أعمالهم.

كما أتاحت وزارة العدل، بدءا من اليوم، للمواطنين الذين بيدهم توكيلات مميكنة إمكانية إلغائها إذا ما رغبوا في ذلك من أي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، دون إلزام بأن يكون إلغاء التوكيل المميكن من الفرع الذى أصدره كما كان متبعاً من قبل تيسيراً على المواطنين.