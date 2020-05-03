العراق:ارتفاع حصيلة هجوم زاغنية في ديالي إلى 11 قتيلا وجريحا

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن حصيلة الهجوم الذي وقع في قرية زاغنية بناحية العبارة شمال شرقي ديالى ارتفعت الى 11 قتيلا وجريحا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوم لعناصر من داعش على نقطة أمنية بقرية زاغنية في ناحية العبارة شمال شرقي ديالى أعقبها إطلاق نار من قناص، أسفر عن مقتل مدني وأربعة عناصر أمن وإصابة 6 آخرين بجروح".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب والجثث إلى الطب العدلي".

وكان مصدر أمني قال في وقت سابق إن شرطيا قتل بنيران قناص لداعش في قرية زاغنية بناحية العبارة شمال شرقي ديالي.