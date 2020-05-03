السودان يتعهد بالعمل على تحسين أوضاع الحريات الصحفية

رحبت وزارة الثقافة والإعلام السودانية بالتقدم الذي حققه السودان في ترتيب الدول التي تحترم الحريات الصحفية بعد أن كان يتذيل هذه القائمة سنويا، موضحا أن هذا الأمر يشكل دافعا لمزيد من العمل من أجل تحسين أوضاع الحريات الصحفية في السودان.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، في بيان اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن الاحتفال هذا العام تزامن مع الذكرى الأولى لانتصار ثورة ديسمبر، والتي تقدم الصحفيون والصحفيات خلالها صفوف المناضلين والمناضلات، وقدموا التضحيات من أجل إسقاط نظام 30 يونيو.

وأشارت إلى أن الاحتفال يأتي هذا العام والسودان والعالم أجمع يواجه جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، موضحا أن الصحفيين والصحفيات يلعبون دورا مهما في التوعية بطرق الوقاية.