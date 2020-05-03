زلزال بقوة 4 درجات يضرب شرقي تركيا

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ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ولاية الأزيغ بشرق تركيا اليوم الأحد، وفقا لهيئة إدارة الطوارئ والكوارث في البلاد.

وقالت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد) إن الزلزال ضرب منطقة سيفرس في ولاية الأزيغ في الساعة 25ر16 بالتوقيت المحلي (الساعة 1325بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

ووقع الزلزال على عمق سبعة كيلومترات (4 أميال).

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع ضحايا.

وكان زلزال بقوة 8ر6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب ولاية الازيغ يوم 24 يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة 1500 آخرين.