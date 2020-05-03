نائب برلماني: مشروع قانون العمل يمثل طفرة حقيقية للعمال فى مصر

قال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إن عمال مصر هم حجر الزاوية فى دعم الاقتصاد القومى، والفترة الأخيرة شهدت جهودا كبيرة يبذلونها من أجل ضمان النهوض بالصناعة الوطنية فى مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية.

وأوضح العقاد، أن العامل لا يقل دوره عن اى مواطن فى الدولة، فهم يقع عليهم عبء كبير، ولكنهم كسائر الشعب المصرى أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وأزمة فيروس كورونا أكدت ذلك، من خلال وجودهم فى أماكن العمل وفى نفس الوقت الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والجميع شاهد العمال فى العاصمة الإدارية وكيف يجرى العمل هناك والإجراءات المتبعة، وكيف يواصل العاملين الليل بالنهار من أجل سرعة إنجاز المشروعات القومية فى المواعيد المتفق عليها.

ولفت عضو مجلس النواب فى بيان له اليوم، ان القيادة السياسية تولى العمال اهتماما خاص، وتم ترجمة ذلك فى صورة عدد من القرارات والإجراءات على أرض الواقع، كما تم إقرار حزمة من التشريعات التى تهدف لحصولهم على جميع مستحقاتهم والحفاظ عليهم، ولعل مشروع قانون العمل سيكون بمثابة علامة فارقة فى تاريخ العمال بشكله الحالى.