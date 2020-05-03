مدبولي يتعهد أمام البرلمان باستخدام تدابير فرض الطوارئ في أضيق الحدود

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن مصر تأثرت بتداعيات وباء كورونا، ووجه حديثه لأعضاء مجلس النواب: "تدركون حجم التحديات والتداعيات الكبيرة بعد وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم".

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان حول بيان الحكومة بفرض حالة الطوارئ، أن مصر تأثرت بتداعيات هذا الوباء وتم وضع الخطط الوقائية، معتبرا أن هذه الإجراءات أدت لنجاة مصر من أرقام الإصابات الكبيرة التي شهدتها بعض الدول.

وأشار مدبولي إلى أن مصر عملت أيضا على وضع خطط لمواجهة الآثار المترتبة على الفيروس مثل العمال والمصانع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل التداعيات.

وأوضح وضع كل الاحتياطات وفقا للأسس العلمية، وقال: "كلنا أمل أن يلتزم المواطنون بالإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة للحفاظ على أنفسهم وعلى الوطن".

وبشأن إعلان حالة الطوارئ، جدد مدبولي التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية الواردة في قانون الطوارئ، إلا في أضيق الحدود وتحقيق التوازن بين حرية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتوجه في كلمته بخالص العزاء لشهداء الوطن في الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع في بئر العيد، مؤكدا وقوف الشعب المصري خلف قواته المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.