دونالد ترامب «سعيد» بظهور زعيم كوريا الشمالية بعد اختفائه فترة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "سعيد" بظهور زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، بصحة جيدة بعد فترة من الاختفاء.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "أنا، عن نفسي، سعيد لرؤيته مرة أخرى بصحة جيدة".

وجاء هذا بعدما أفادت تقارير بأن كيم جونج-أون افتتح مصنعا للأسمدة قرب العاصمة بيونج يانج.

وأثار اختفاء الزعيم الكوري الشمالي العديد من التكهنات في شتى أنحاء العالم بشأن حالته الصحية، خاصة عندما تغيب عن حضور الاحتفال بذكرى مولد جده الشهر الماضي.

وكان ترامب قد أكد يوم الاثنين الماضي، في ظل التكهنات حول صحة كيم جونج-أون، أنه على اطلاع على حالته الصحية.

وقال ترامب آنذاك: "أعرف جيدا جدا كل شيء عن حالة كيم"، مضيفا "لكنني لا أستطيع التحدث عن هذا الشأن". ومضى قائلا "أتمنى له العافية".

وفي سابقة من نوعها بين البلدين، التقى دونالد ترامب وكيم جونج-أون ثلاث مرات منذ عام 2018 للتفاوض بخصوص الملف النووي لكوريا الشمالية، كما تبادلا مراسلات وصفها ترامب كل مرة بأنها "ممتازة". لكن كل ذلك لم يتمخض عن اتفاق معلن بين البلدين.