الهند تسجل 2644 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 39 ألفا و980 حالة

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند، اليوم الأحد، تسجيل 2644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 39 ألفا و980 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية -في بيان- أنه تم تسجيل 83 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1301، حسبما نقلت صحيفة "إنديا توداي" الهندية.

وقبل يوم واحد، أبلغت البلاد عن 2293 حالة جديدة، وهي أيضًا تعد زيادة قياسية يومية، بالإضافة إلى 71 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 آلاف و632 شخص.

جدير بالذكر أن الحكومة الهندية مدت في مطلع الشهر الجاري قرار الإغلاق الصارم لمدة أسبوعين إضافيين، وينص نظام الحجر الصحي في الهند على إغلاق المؤسسات التعليمية ومراكز الترفيه وتعليق خدمات النقل العام والقطارات ومترو الأنفاق، علاوة على ذلك أغلقت السلطات الحدود بين الدول لمنع انتشار الفيروس.

وفي المناطق ذات التعرض الأقل لكورونا، يُسمح للأشخاص باستخدام وسائل النقل العام وسيارات الأجرة، وإن كان ذلك مع بعض القيود، وفقا لصحيفة "إندايا توداي".