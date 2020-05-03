أحمد السبكي: اللمبي أكثر فيلم حققلي إيرادات حينها

نقى المنتج أحمد السبكي، أن الفنان محمد سعد تخلى عنه، بسبب المال.

وقال أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي يُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت، إن الفنان محمد سعد أكثر ممثل حقق له إيرادات، عن فيلم «اللمبي» حينها، متابعًا: «الحرب العالمية الثالثة أكثر فيلم حققلي إيرادات في الوقت الحالي».

وأضاف أن فيلم اللمبي كان سيحقق إيرادات أعلى إذا تم إنتاجه في الوقت الحالي، ذاكرًا أنه حين عُرض الفيلم كانت أسعار العروض السينمائية ضئيلة.

وعندما سؤل عن أكثر الراقصات نجاحًا ممن عملن معه، أوضح «السبكي» أن الراقصة دينا أكثر الراقصات نجاحًا في التمثيل بأعماله.

وحل المنتج أحمد السبكي، ضيفًا على الحلقة العاشرة من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه «إيناس الدغيدي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة «إيناس الدغيدي»، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.