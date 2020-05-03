رئيس الوزراء الباكستاني: لا يمكن الاستمرار في إجراءات الإغلاق لفترة طويلة

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده لا تستطيع الاستمرار في إجراءات الإغلاق لفترة طويلة، وذلك لأن من يعملون باليومية يعانون من تداعيات هذه الإجراءات.

ونقلت شبكة جيو الباكستانية عن خان القول خلال إطلاق منصة إلكترونية تدعم الأفراد الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب فيروس كورونا "العالم أكمله يحاول استئناف الاقتصاد. أماكن مثل نيويورك، حيث يتوفى الآلاف، قررت استئناف أعمالها التجارية".

وأضاف: "حتى الحكومات الغنية بدأت تعيد فتح اقتصادياتها، لأنها أدركت أنها لا تستطيع الاستمرار في إجراءات الإغلاق لفترة طويلة. لذلك قررنا استئناف العمل في قطاع البناء".

وقال خان إن المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تساعد من فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا.

وأوضح: "يمكن للعاطلين عن العمل التسجيل في المنصة، وسوف يتم التحقق من مصداقيتهم".

وقال: "على المواطنين العمل مع الحكومة للتغلب على الفيروس. المواطنون في حاجة لاتخاذ إجراءات احترازية. لو كنت قد أصبت بفيروس كورونا، لكان من مسؤوليتي التأكد من إنني أضع نفسي قيد العزل الذاتي والحجر ".

وأضاف "المواطنون في حاجة للقيام بدورهم في المعركة ضد الفيروس"، موضحا: "نحن لا نعلم متى سوف تتم إتاحة لقاح لهذا الفيروس. إذا كان يتعين علينا أن نعيش مع هذا الفيروس خلال الستة أشهر أو العام المقبل نحن في حاجة لأن نضع خطة".