يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة، غائم جزئي نهارا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل، غائم وأمطار خفيفة نهارا، بارد ليلا على السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار مشمس نهارا، لطيف ليلا.. شديد الحرارة مشمس نهارا، لطيف ليلا على جنوبه، ويكون هناك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 32

شبين الكوم 16 25

طنطا 18 30

دمنهور 18 32

الإسكندرية 17 25

بلطيم 17 25

مطروح 15 21

السلوم 15 24

سيوة 20 31

بورسعيد 18 25

دمياط 17 25

الزقازيق 18 32

الإسماعيلية 18 33

السويس 19 32

العريش 15 26

رفح 14 26

راس سدر 20 33

نخل 18 31

نويبع 22 30

طابا 20 30

كاترين 14 28

الطور 20 30

شرم الشيخ 23 36

الغردقة 22 33

مرسى علم 21 32

الفيوم 18 33

بني سويف 18 33

المنيا 20 34

أسيوط 19 35

سوهاج 20 35

قنا 21 37

الأقصر 23 39

أسوان 25 40

أبو سمبل 20 40

الوادي الجديد 22 37

شلاتين 24 36

أبو رماد 25 35

حلايب 25 33

رأس حدربة 26 32