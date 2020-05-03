خبيرة في بيع الكتب: «قرار إعادة فتح المكتبات يعود بالكامل إلى أصحابها ويجب أن يتم مناقشة الأمر داخليًا بين الإدارة والموظفين»

مع إعادة فتح المكتبات.. الأولوية للأمان قبل أي شىء ثم تأتي الحاجة للتواجد في السوق والاستعداد للتكيُّف مع الظروف الجديدة

خبيرة بيع الكتب «دونا باز»: أصحاب المكتبات لن يعيدوا طاقم العمل بالكامل بسبب انخفاض المبيعات وسيتعين عليهم تحديد الرواتب التي سيكون بإمكانهم توفيرها

في ظل اتجاه غالبية الدول حول العالم للتخفيف من حدة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المُستجد، من المنتظر أن تقوم المكتبات ومتاجر بيع الكتب بفتح أبوابها من جديد، حيث ستكون في مواجهة العديد من الأسئلة المتعلقة بكيفية تطهير أرفف تخزين الكتب، والتعامل مع توريد الطلبات حتى مع تعرُّض المُورِّدين للضغط، وتحديد ساعات العمل، وكيفية إدارة التعامل بين العملاء والموظفين للحفاظ على المسافات الآمنة، خاصة وأن الموظفين سيقومون ببيع الكتب بأيديهم.

وقالت خبيرة بيع الكتب، دونا باز، إن أحد أكبر التحديات التي تواجه المكتبات- وأكثرها صدقًا في نفس الوقت- سيكون محاولتها إعادة تنظيم أطقم عملها، ويجدر بالذكر أن «باز» قامت في الماضي بتقديم المعونة والإرشاد لمئات العاملين في مجال بيع الكتب، من خلال عملها في منظمة « Paz & Associates » التدريبية التي افتتحتها عام 1992، والتي تقدم أيضًا خدمات بيع الكتب، كما أنها قامت بافتتاح مكتبة Story & Song» » في جزيرة «أميليا» بولاية فلوريدا عام 2018، وتضم إدارتها فريقًا مكونًا من 5 أشخاص بما فيهم زوجها؛ مارك كاوفمان.

وأوضحت «باز» أن صغر حجم جزيرة «أميليا» كان ضلعًا رئيسيًا في كونها خالية من الإصابات الكثيرة بفيروس «كوفيد-19»؛ ولهذ استمرت المكتبات في بيع الكتب للجمهور، ولكن فقط عبر نوافذ السيارات، حتى خلال فترة تفشي الوباء.

وقالت: «إن العمل يُعتبر شاقًا؛ لاسيما مع انخفاض المبيعات للنصف، ولكننا ممتنون لكوننا قادرين بشكل ما على خدمة عملائنا، خاصة أولئك الذين لديهم أطفال في سن المدرسة في المنزل»، وأضافت:«نحن نعرف كم نحن محظوظون ونحاول التكيُّف مع الوضع الجديد باستمرار».

وقد تلقّت المكتبة الأسبوع الماضي عدة طلبات هاتفية لشراء بعض الكتب، مثل : كتاب Walk» the Wire» للكاتب الأمريكي دايفيد بالداشي، ورواية «رياح كامينو Camino Winds » للروائي الأمريكي، جون جريشام، وكشفت «باز» أن لكلا المؤلفين شعبية كبيرة على الجزيرة؛ لأنهما يملكان منازلًا على أرضها.

وأضافت أنه عندما تبدأ المكتبات المستقلة في إعادة فتح أبوابها، فإنها ستواجه صعوبات مُتعلقة بالثقافة وآلية التواجد على الساحة والمبدأ ذاته، وبيّنت أنه من الضروري أن يعلم جميع العاملين بقطاع المكتبات أن هناك احتمالية لتغيير نمط التعامل بين الإدارة والموظفين بناءًا على تغيير وجهات النظر حيال كيفية التعامل مع الوباء الجديد، على مستوى الفرد وكذلك على مستوى الأعمال؛ فالأولوية للأمان قبل أي شىء، ثم تأتي بعدها الحاجة للتواجد في السوق، والاستعداد للتكيُّف مع الظروف الجديدة أيًا كانت.

وكشفت أن قرار إعادة فتح المكتبات يعود بالكامل إلى أصحابها؛ ويجب أن يتم مناقشة الأمر داخليًا بين الإدارة والموظفين، خاصة وأن بعضهم سيظل يشعر بالخطر، وقد لا يرغب في التخلي عن إعانات البطالة والنزول للعمل؛ بسبب زيادة احتمالية إصابته بالفيروس، حتى وإن كانت ساعات العمل مُخفّضة.

وتابعت: «إن أصحاب المكتبات سيواجهون بعض القرارات الصعبة خاصة وأنه أمرٌغير محتمل أن تعود الأعمال التجارية بصورة سريعة إلى وضعها السابق قبل تفشي الوباء، وبالتالي لن تحتاج المكتبات ومتاجر بيع الكتب إلى عدد كبير من الموظفين، حتى الكبيرة منها لن تحتاج نفس عدد الموظفين السابق؛ لذا فإن السؤال الذي يواجه أصحاب الأعمال الآن هو: «أيّ من الموظفين سيتم طلبهم للعودة إلى العمل»؟

وأكدت أن أصحاب المكتبات سيتعين عليهم أن يقرروا أيضًا أي الموظفين أكثر أهمية لسير العمل، بالإضافة إلى تحديد حجم الرواتب التي سيكون النشاط قادرًا على تغطيتها، وأضافت: «هذه القرارات لم يتم اتخاذها من قبل، ولن تكون سهلة بالنسبة لأي شخص».

وأعربت «باز» عن اختيار الموظفين للعمل بناءًا على «إخلاصهم للعمل» سيكون أمرًا صعبًا؛ لأن مفهوم الإخلاص قد يكون غامضًا في ظل هذه الظروف، لذا قد يكون من الأسهل محاولة تعريفه بطريقة أخرى، وهي اختيار الموظفين بناءًا على قدرتهم على ابتكار الحلول؛ وتابعت: «إن مشاعر القلق والخوف تكون مُضاعفة عندما تتعرض حياة الإنسان للخطر»، ولكن العامل الأساسي في الاختيار سيكون في الكيفية التي تعامل بها كل موظف مع الأزمة منذ بدايتها؛ فهناك من اختار العمل من المنزل، وهناك من فضّل الذهاب بنفسه إلى العمل، وهناك من استطاع خلق بيئة عمل جديدة والتواجد على الساحة بشكل ما، أو التعامل بشكل أكثر ذكاءًا مع الأزمة مع إظهار اهتمامه بالعمل، وهؤلاء هم على الأغلب من سيقع عليهم اختيار صاحب العمل.

وعلى المدى القريب ، قالت «باز» إنها تأمل في أن ينتهي الوباء بسرعة، وبحد أدنى من المعاناة والخسائر في الأرواح، وأضافت أن تجارة الكتب ينبغي أن تكون أكثر الأنشطة رواجًا حاليًا، لا سيما مع استمرار أزمة وباء «كورونا»، وبقاء الكثيرين في منازلهم لمدد طويلة.