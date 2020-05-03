أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد أنه سيتم اعتبارا من يوم غد الاثنين إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة في المناطق المصنفة "بيضاء"، أي قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، :"هناك الآن 132 مدينة في البلاد مصنفة ضمن المناطق البيضاء وقليلة المخاطر، وسيتم اعتبارا من يوم غد إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة فيها".

وأشاد روحاني بالمواطنين "لالتزامهم بنسبة 83% بالبروتوكولات الصحية"، موضحا: "تم الالتزام بالبروتوكولات الصحية في بعض المدن بنسبة 92%، فيما كان الالتزام أقل في العاصمة طهران كمدينة كبيرة".

ورغم ذلك، قال روحاني: "إننا لم نبلغ النقطة المتوخاة في السيطرة على فيروس كورونا وينبغي العمل للوصول إليها".

ولفت إلى أنه "ليس من المعلوم متى يتم إنتاج لقاح فيروس كورونا ... وقد قمنا بالتخطيط لمكافحة كورونا مع الأخذ بالاعتبار أسوأ الاحتمالات، وحققنا إنجازا كبيرا".

وحول استئناف المدارس، كشف روحاني أنه "تم خلال اجتماع اليوم طرح اقتراح لإعادة فتح المدارس يوم السبت القادم في المناطق البيضاء وقليلة المخاطر، لكننا كنا قلقين بعض الشيء، ولذا تقرر البدء بذلك يوم السبت الذي يليه (بعد نحو أسبوعين)، وحتى هذا الموعد فقد تقرر إجراء المزيد من البحث والمشاورات".