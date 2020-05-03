قال عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن غرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، تتابع سير امتحان الصف الأول الثانوي الذي يتم من المنازل، اليوم الأحد، إلكترونيا على منصة الامتحان "assessment"، بدون شكاوى حتى الآن.

وأضاف عثمان، أن 10 آلاف و412 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي، يؤدون الاختبار في اللغة الأجنبية الأولى إلكترونياً، على منصة الامتحان الإلكترونية، والتي سيتم تقييمهم على أساسها في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020.

وأشار إلى أن المديرية أعلنت عبر صفحتها الرسمية، اللينك الخاص بحضور الطلاب، وأيضًا اللينك الخاص بالشكاوى الخاصة بنظام التشغيل، بالإضافة إلى الإرشادات والنصائح التي تساعدهم على أداء الاختبار.

وأضاف أنه يمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي، أداء الامتحان من جهاز التابلت، أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت، عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

ولفت إلى المتابعة لحظة بلحظة وفقاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ووزارة التربية والتعليم، من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان المديرية وكذا غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ.